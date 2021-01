Nederlandse phishingsites na gemiddeld 22 uur offline gehaald

Phishingsites en andere malafide websites in de .nl-zone werden vorig jaar na gemiddeld 22 uur offline gehaald, zo meldt de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert. In 2019 bleven malafide websites enkele uren langer online. In de vandaag gepubliceerde cijfers spreekt de SIDN over een gemiddeld van 30 uur, maar in het jaarverslag over 2019 werd nog een gemiddelde van 25 uur genoemd. We hebben de SIDN naar het verschil gevraagd.

Eerder liet de stichting al weten dat er een stijging in 2019 was door het toevoegen van nieuwe categorieën malware- en phishingsites. Daarnaast bleven in juni en juli van dat jaar malware- en phishingsites veel langer online. Dit werd veroorzaakt door enkele gevallen waarin het ontkoppelen van de nameservers als disproportioneel werd gezien, waardoor de gemiddelde beschikbaarheid van malafide websites opliep.

Via het programma Abuse204.nl (abuse to zero for .nl) gaat SIDN samen met registrars en hostingproviders de strijd aan met phishing en malware in de .nl-zone. Abuse204.nl brengt registrars en hostingproviders op de hoogte van abuse in hun netwerk, zodat zij in actie kunnen komen. Voor de start van het programma Abuse204.nl in 2015 werden malware- en phishingsites pas gemiddeld na 144 uur offline gehaald.

Verder steeg in 2020 het aantal .nl-domeinnamen dat beveiligd is met DNSSEC met 200.000 naar 3,4 miljoen. Daarnaast is 34,3 procent van de .nl-domeinnamen (een totaal van 2,1 miljoen) bereikbaar via IPv6. Vorig jaar werden bijna 1 miljoen nieuwe .nl-domeinen geregistreerd. Tevens vond in juni de registratie plaats van de 6 miljoenste .nl-domeinnaam. Volgens de SIDN was de eerste lockdown in ons land hier een drijvende kracht achter.