Cisco waarschuwt voor 61 kwetsbaarheden in routers die end-of-life zijn

Cisco waarschuwt organisaties voor 61 kwetsbaarheden in verschillende mkb-routers die het nooit meer zal patchen, aangezien de apparaten end-of-life zijn. Het gaat om de Cisco Small Business Routers RV110W, RV130, RV130W en RV215W. Door de kwetsbaarheden kan een geauthenticeerde aanvaller willekeurige code op de routers uitvoeren of een denial of service veroorzaken.

Voor het uitvoeren van de aanvallen moet een aanvaller wel over beheerdersrechten beschikken. Vervolgens is het mogelijk door middel van het versturen van een speciaal geprepareerd http-request om code met rootrechten uit te voeren of een herstart van het apparaat te veroorzaken, wat tot een denial of service kan leiden.

Een oplossing voor de 61 beveiligingslekken is niet beschikbaar. De apparaten worden sinds vorige maand namelijk niet meer door Cisco ondersteund. Klanten wordt aangeraden om te upgraden naar de Cisco RV132W-, RV160- of RV160W-routers. Voor zover bekend zijn er nog geen exploits die misbruik van de kwetsbaarheden maken.