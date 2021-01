Politie waarschuwt voor nepbezorgers die pincode en betaalpas stelen

De politie waarschuwt voor criminelen die zich voordoen als pakketbezorger en de pincode en betaalpas van mensen stelen. Slachtoffers worden gebeld dat er een pakketje voor hen op het postkantoor klaarligt en dit tegen een laag bedrag ook kan worden bezorgd.

Wanneer slachtoffers hiermee instemmen verschijnt er een zogenaamde pakketbezorger aan de deur met een pakje. Voor de 'bezorgkosten' kan alleen via pin worden betaald. De bezorger laat het slachtoffer vervolgens op een pinapparaat zijn pincode invoeren. De transactie mislukt, waarop de dader de pinpas uit de handen van het slachtoffer pakt en die zelf langs het apparaat haalt.

Dit keer lukt de transactie zogenaamd wel. Ondertussen heeft de oplichter echter de pinpas verwisseld. Met de pincode en betaalpas in bezit wordt vervolgens geld opgenomen. Bij de politie Zeeland-West-Brabant deden twee slachtoffers aangifte die op deze manier voor duizenden euro's zijn bestolen.

De politie adviseert om bij degelijke telefoontjes de verbinding direct te verbreken en in ieder geval nooit voor de 'bezorgoptie' te kiezen. "Bij voorkeur pint u niet aan de deur. Is het onvermijdelijk? Ben dan altijd alert op wat er in het scherm staat en geef uw pinpas nooit uit handen", aldus het advies van de politie.