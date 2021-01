Australische politie lekt e-mailadressen honderden wapenbezitters

De politie van de Australische staat Queensland heeft door een e-mailfout de e-mailadressen van honderden wapenbezitters gelekt. De Queensland Police Service verstuurde een e-mail naar wapenbezitters vanwege recente inbraken waarbij een aanzienlijk aantal wapens was buitgemaakt.

In het bericht werd de wapenbezitters opgeroepen om te controleren of hun wapens goed waren opgeborgen. In plaats van de BCC-optie te gebruiken waren de e-mailadressen van vijfhonderd geadresseerde wapenbezitters voor alle ontvangers zichtbaar. Aan de hand van de e-mailadressen was het mogelijk om adresgegevens en andere details van de wapenbezitters te achterhalen, aldus de Sydney Morning Herald. De politie heeft excuses gemaakt voor het datalek en een tweede mail verstuurd waarin werd opgeroepen de eerste e-mail te verwijderen.