Versleutelde chatdienst Signal na urenlange storing weer online

Versleutelde chatdienst Signal is na een urenlange storing die vrijdag begon en ervoor zorgde dat miljoenen gebruikers de dienst niet konden gebruiken weer online. Dat meldt Signal via Twitter. De afgelopen week zag Signal het aantal gebruikers in een paar dagen tijd met tientallen miljoenen toenemen.

De chatdienst geeft geen exacte cijfers, maar het aantal Androidgebruikers ging in een paar dagen van meer dan tien miljoen naar meer dan vijftig miljoen. Aanleiding was het nieuwe privacybeleid van WhatsApp en ook een opmerking van Tesla-oprichter Elon Musk om Signal te gebruiken. De groei oversteeg alle verwachtingen van Signal. De chatdienst stelt dat het elke dag nieuwe servers bijzette om de groei aan te kunnen, maar dat dit niet genoeg bleek.

Vrijdag meldde Signal problemen met de dienst die begin afgelopen nacht werden verholpen. Gebruikers kunnen echter wel foutmeldingen te zien krijgen, zoals "Bad encrypted message". Om deze meldingen te verhelpen adviseert Signal Android-gebruikers om de optie "Reset secure session" in het menu te kiezen, terwijl iOS-gebruikers op de "Reset Session" knop moeten klikken. Volgens Signal heeft dit geen gevolgen voor de veiligheid van de berichten.