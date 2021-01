Google beperkt features in Chromium-gebaseerde browsers

Vraag mij zelf ook af of Google zich hier niet mee in de voet schiet.

Maar misschien denk ik dat té impulsief als onnozele particuliere gebruiker van alleen Chromium v.87.0.4280.66. (Ubuntu-build). Geen sync, of andere service is bij mij in gebruik. Sterker nog: ik maak actief - dus opzettelijk - van geen enkele service gebruik van Google.



Ach, ongetwijfeld zal het zeker wel zo zijn dat Google hier héél goed over heeft nagedacht.

Zij kunnen geen dollar mis lopen op een jaaromzet (2016) van $ 26.000.000.000 (26 miljard dollar) dat zou catastrofeel uitpakken op het vertrouwen van de investeerders en risico-beleggers, NYSE, Wallstreet 11. New York.