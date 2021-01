AVG-rapporteur: onduidelijkheid over interpretatie en handhaving AVG

De AVG heeft gezorgd voor grotere bewustwording bij overheid, bedrijfsleven en burgers van het belang van de bescherming van persoonsgegevens, maar er is ook nog veel onduidelijkheid over de interpretatie en handhaving van de privacyregels, wat het algemeen belang schaadt. Dat stelt Tobias van Gent, rapporteur voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Als AVG-rapporteur heeft Van Gent de knelpunten bij de toepassing van de AVG in kaart gebracht. Zo keek hij of deze knelpunten uit de AVG zelf volgen, of dat de manier waarop de privacyregels in Nederland worden toegepast hiervan de oorzaak zijn. Volgens de rapporteur "worstelen" zowel overheid als bedrijfsleven nog met de vraag hoe de AVG precies moet worden uitgelegd en toegepast.

Als voorbeeld noemt hij de ontwikkeling van de CoronaMelder-app. "Als rapporteur frappeert me aan deze casus dat ook in dit geval betrokken (majeure) partijen bij de uitleg van de AVG op heel verschillende standpunten uitkomen", aldus Van Gent. Door de invoering van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie Covid-19 kon dit verschil van inzicht worden overbrugd. "Maar toch blijft het beeld hangen dat ook in een in het oog springende casus als deze voor wat betreft de persoonsgegevensaspecten nog geen sprake is van een uitgekristalliseerde consensus over hoe de AVG uit te leggen en toe te passen, een consensus waarbij betrokken partijen elkaar soepel vinden", merkt de rapporteur op.

Hij ziet dan ook een rol weggelegd voor de Autoriteit Persoonsgegevens om door voorlichting en communicatie duidelijke en stabiele verwachtingen te wekken over wat volgens de AVG wel en niet is toegestaan. Wel zijn er twee aandachtspunten met betrekking tot de toezichthouder. Ten eerste of de AP wel over voldoende personeel beschikt om de verschillende taken aan te kunnen. Ten tweede pleit Van Gent voor een discussie over ongewenste rolvermenging bij de privacytoezichthouder. "Schuurt het niet dat de onafhankelijke toezichthouder zowel als voorlichter ('meedenker') en kennisinstituut, maar tegelijkertijd ook als scheidsrechter, handhaver en boeteoplegger optreedt?"

Naast de AP ziet de AVG-rapporteur ook een rol weggelegd voor het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken. Veel privacyschendingen stoppen namelijk niet bij de grens. "De EDPB moet door het uitvaardigen van richtsnoeren, aanbevelingen en best practices nog meer dan nu een bijdrage leveren aan het interpreteren van de AVG. Ook bij grote grensoverschrijdende privacykwesties kan door het beschikbaar stellen van complexe juridische- en ICT-kennis een rol voor de EDPB zijn weggelegd", stelt Van Gent.

Hij komt tot de conclusie dat de AVG tot een veel grotere bewustwording heeft geleid bij de overheid, het bedrijfsleven en burgers van het belang van de bescherming van persoonsgegevens, maar er ook onduidelijkheid over de interpretatie en handhaving van de regels is. Ook tussen de verschillende Europese lidstaten "Ook als politiek hebben we de verantwoordelijkheid om deze onzekerheid en onduidelijkheid zo veel mogelijk weg te nemen en harmonisatie in Europa na te streven", besluit de AVG-rapporteur.