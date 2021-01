Nederlander veroordeeld voor inbraak bij Belgische telecomprovider

Een Belgische rechter heeft een 24-jarige Nederlander uit Weert veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 26 maanden wegens het stelen van klantgegevens van telecomprovider Mobile Vikings. Dat laat Het Belang van Limburg weten. De man wist door middel van een bruteforce-aanval toegang tot 852 accounts te krijgen.

In totaal ondernam hij 17.086 pogingen om bij Mobile Vikings in te loggen, aldus advocaat Frank Dewael, die DPG Media vertegenwoordigde, de toenmalige eigenaar van Mobile Vikings. De Nederlander verhandelde de gestolen gegevens op internet. Van de rekening van de man is al ruim 11.700 euro in beslag genomen.

De Nederlander werd op heterdaad betrapt toen hij een soortgelijke aanval tegen Vodafone uitvoerde. Hij zit al sinds eind juli vast. De Belgische autoriteiten vroegen vorig jaar om zijn uitlevering, waar hij tegen in beroep ging. De rechtbank Amsterdam oordeelde echter dat de Nederlander mocht worden uitgeleverd, wat ook gebeurde. Het Het Belgische Openbaar Ministerie had een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijftien maanden geëist.