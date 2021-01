CTIVD onderzoekt bulkinterceptie via de kabel door AIVD en MIVD

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD) gaat onderzoek doen naar bulkinterceptie via de kabel door de AIVD en MIVD, zo heeft de toezichthouder vandaag aangekondigd. Het eerste onderzoek heeft betrekking op de periode van 1 mei 2018 tot en met 31 december 2020.

In deze periode hebben de AIVD en de MIVD verkennende activiteiten uitgevoerd op de kabel en de bevoegdheden ingezet die communicatiediensten verplichten om aan beide diensten informatie te verstrekken en medewerking te verlenen. De inlichtingendiensten verwachten dat ze dit jaar daadwerkelijk gegevens in bulk van de kabel zullen aftappen.

Sinds de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) van kracht werd hebben de inlichtingendiensten de bijzondere bevoegdheid om bulkinterceptie via de kabel toe te passen. De AIVD en MIVD mochten voor de Wiv 2017 al satellietverkeer in bulk tappen. Met de Wiv 2017 is dit uitgebreid naar de kabel.

De inlichtingendiensten hebben al verkennende activiteiten uitgevoerd voor het inzetten van bulkinterceptie via de kabel. Het gaat dan om het maken van zogenaamde snapshots. Dit zijn korte integrale opnames van de gegevensstromen. Aan de hand van deze opnames, die met toestemming van de betreffende ministers en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) zijn gemaakt, wordt onderzocht of een gegevensstroom van belang is voor het onderzoek van de diensten. Op basis van dit onderzoek zal de daadwerkelijke interceptie zo gericht mogelijk kunnen plaatsvinden, aldus de CTIVD.

Aangezien het daadwerkelijke in bulk aftappen van de kabel dit jaar zou moeten plaatsvinden doet de CTIVD eerst onderzoek naar de beginfase van het aftapproces. Zodra de diensten zijn gestart met het aftappen van de kabel vindt er een vervolgonderzoek plaats. Het onderzoek van de CTIVD wordt afgesloten met een openbaar toezichtsrapport.