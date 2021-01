Luchtvaartorganisatie IATA wil vrij reizen met coronapaspoort

Luchtvaartorganisatie IATA wil dat Europeanen die zijn gevaccineerd tegen corona straks met een coronapaspoort vrij door Europa kunnen reizen, zonder dat ze zich eerst moeten laten testen. De organisatie heeft de Europese Unie opgeroepen om een plan hiervoor van de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis te ondersteunen.

Mitsotakis pleit voor een digitaal Europees coronavaccinatiecertificaat waarmee er vrij in Europa kan worden gereisd. De IATA heeft nu een open brief gestuurd naar de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en verschillende beleidsmakers, waarin EU-lidstaten worden opgeroepen om mensen die zijn gevaccineerd meer bewegingsvrijheid te geven. Het coronavaccinatiecertificaat speelt hierbij een belangrijke rol, aldus de luchtvaartorganisatie.

Eerder kwam IATA al met een digitaal gezondheidspaspoortwaarmee reizigers kunnen aantonen dat ze op corona zijn getest of zijn gevaccineerd. Luchtvaartmaatschappijen kunnen van IATA Travel Pass gebruik gaan maken om weer met vliegen te beginnen, zo stelt de luchtvaartorganisatie. De oplossing bestaat uit vier onderdelen, waaronder twee applicaties.

Via Travel Pass kunnen reizigers informatie vinden over hun reis en of het nodig is om op corona te zijn getest of gevaccineerd. Daarnaast biedt het een overzicht van locaties waar reizigers zich kunnen laten testen. Als derde is er de "lab app" die het mogelijk maakt voor laboratoria en testcentra om test- en vaccinatiecertificaten met luchtvaartmaatschappijen en autoriteiten te delen.

Voor reizigers is er de contactloze reis-app. Daarmee kunnen reizigers een "digitaal paspoort" aanmaken, test- en vaccinatiecertificaten ontvangen en testuitslagen en vaccinatiecertificaten met luchtvaartmaatschappijen en autoriteiten delen. Via deze app kunnen reizigers ook hun reisdocumenten beheren. De officiële lancering van het gezondheidspaspoort staat voor het eerste kwartaal gepland.