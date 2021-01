Google verwijdert Flash-support in Chrome en verhelpt kritiek beveiligingslek

Google heeft een nieuwe versie van Chrome uitgebracht waarin de support voor Adobe Flash Player volledig is verwijderd. Daarnaast is er een kritieke kwetsbaarheid in de browser verholpen die remote code execution mogelijk maakte.

Op 31 december vorig jaar stopte Adobe al de ondersteuning van Flash Player. Sinds 12 januari blokkeert de browserplug-in het afspelen van Flash-content. Browserontwikkelaars volgen nu door de support voor de verouderde technologie volledig uit hun browsers te verwijderen. Flash Player werd gebruikt voor het weergeven van video's en andere content, maar inmiddels is de functionaliteit op steeds meer websites door html5 vervangen. Daarnaast werd het geplaagd door een lange geschiedenis van beveiligingsproblemen.

Naast het verwijderen van de ondersteuning voor Adobe Flash Player zijn er ook 36 kwetsbaarheden verholpen. Eén van deze beveiligingslekken is als kritiek aangemerkt en maakt het mogelijk voor een aanvaller om volledige controle over het onderliggende systeem te krijgen. Alleen het bezoeken van een kwaadaardige of gecompromitteerde website of het te zien krijgen van een besmette advertentie is voldoende.

Veel details over de kwetsbaarheid (CVE-2021-21117) zijn niet gegeven, behalve dat die in een onderdeel aanwezig is genaamd Cryptohome. Het beveiligingslek werd ontdekt door onderzoeker Rory McNamara die Google op 10 oktober over het probleem informeerde. Voor zijn bugmelding ontving de onderzoeker 30.000 dollar.

Naast de bovengenoemde kritieke kwetsbaarheid zijn in de nieuwe Chrome-versie 35 andere beveiligingslekken met een lagere impact verholpen. Het gaat onder andere om beveiligingslekken met het stempel "high", waardoor een aanvaller code binnen de context van de browser had kunnen uitvoeren. Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld data van andere websites te lezen of aan te passen. Ook kwetsbaarheden om uit de Chrome-sandbox te ontsnappen vallen hieronder. Op de meeste systemen zal Chrome automatisch naar versie 88.0.4324.96 updaten.