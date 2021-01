Kamervragen over datalek surveillancesoftware Hanzehogeschool

De PvdD wil opheldering van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en minister Van Engelshoven van Onderwijs over een datalek bij de surveillancesoftware van de Hanzehogeschool Groningen. Het Groningse blog Sikkom meldde vorige week dat het mogelijk was om met de online tentamens die studenten afnamen mee te kijken. Alleen een linkje was voldoende om studenten die thuis de tentamens maakten via hun eigen smartphone te bespioneren.

Het datalek was aanleiding voor de Hanzehogeschool Groningen om allerlei tentamens uit te stellen. PvdD-Kamerlid Van Raan heeft nu Kamervragen aan Ollongren en Van Engelshoven gesteld. Zo wil het Kamerlid een overzicht van alle bekende privacyschendingen en overige incidenten met online tentamens. "Erkent u dat de huidige wet- en regelgeving kennelijk niet heeft kunnen voorkomen dat er een grove privacyschending heeft plaatsgevonden?", vraagt Van Raan verder.

Het PvdD-Kamerlid wil daarnaast weten of de ministers bereid zijn om de huidige wet- en regelgeving aan te passen en wat de privacyschending voor gevolgen voor het organiseren van tentamens in de nabije toekomst heeft. Van Raan had de ministers eerder al gevraagd om onderwijsinstellingen te helpen om zo snel mogelijk op veilige wijze tentamens te organiseren, zonder het gebruik van surveillancesoftware.

Afsluitend moeten Ollongren en Van Engelshoven laten weten welke middelen ze beschikbaar maken voor het organiseren van fysieke tentamens. De ministers hebben drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.