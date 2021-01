India vraagt WhatsApp om aangekondigd privacybeleid terug te trekken

Het Indiase ministerie van Elektronica en IT heeft WhatsApp gevraagd om de aangekondigde update van het privacybeleid terug te trekken. Volgens het ministerie zijn er grote zorgen over de gevolgen die het nieuwe privacybeleid op de keuze en autonomie van Indiase burgers heeft.

Het ministerie stuurde WhatsApp-directeur Will Cathcart een e-mail waarin de zorgen werden geuit en werd gevraagd het privacybeleid terug te trekken, meldt persbureau Reuters en TechCrunch. WhatsApp heeft al besloten vanwege alle ophef het nieuwe privacybeleid later in te laten gaan. Oorspronkelijk zou het beleid op 8 februari ingaan, maar dat is uitgesteld naar 15 mei. Volgens WhatsApp is dit gedaan om alle ontstane misinformatie weg te nemen. India wil nu dat het nieuwe beleid helemaal niet van kracht wordt.

Daarnaast heeft het ministerie om allerlei informatie gevraagd, zoals welke data WhatsApp verzamelt en of het gebruikers op basis van gebruik en datastromen profileert. In India startte WhatsApp vanwege alle ontstane ophef zelfs een advertentiecampagne in Indiase kranten waarin het stelde de privacy van gebruikers te respecteren.