Grapperhaus: politie is verplicht om zoekgedrag agenten te monitoren

De politie is op basis van het gegevensbeschermingsrecht verplicht om het zoekgedrag van agenten te monitoren, zo heeft minister Grapperhaus van Justitie laten weten. Dit jaar zal de politie een systeem uitrollen dat de zoekopdrachten van agenten op politiesystemen logt en monitort. Het systeem moet voorkomen dat gevoelige informatie in verkeerde handen terechtkomt. Zo wordt er naar "atypisch gebruik" gekeken om mogelijk misbruik van informatie beter en sneller te kunnen signaleren.

Het systeem geeft een indicatie of er mogelijk sprake is van afwijkend zoekgedrag op basis van een groot aantal indicatoren. Zo wordt er gekeken naar eerder gedane zoekopdrachten en vindt er een vergelijking plaats met het gemiddelde zoekopdrachtenpatroon van collega's. Een ander kenmerk is wanneer een agent een zoekopdracht doet met betrekking tot een onderzoek waarbij hij niet betrokken is. "Het is belangrijk om op te merken dat 'afwijkend zoekgedrag' niet perse 'fout gedrag' hoeft te betekenen", zegt Grapperhaus.

Het CDA had de minister om opheldering over het systeem gevraagd en of het werkgevers wel is toegestaan om het zoekgedrag van medewerkers op deze manier te monitoren. Volgens de minister stelt de Wet politiegegevens (WPG) dat de politie passende technische en organisatorische maatregelen moet nemen om de gegevensverwerking te beschermen.

Het gaat dan om het maken van logbestanden en beoordelen hoe gebruikers het systeem gebruiken. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft daarnaast aangegeven dat deze monitoringsverplichting niet alleen achteraf geldt. Logbestanden moeten ook proactief worden gecontroleerd op aanwijzingen van onrechtmatige toegang of onregelmatig gebruik van politiegegevens.

De WPG stelt tevens verplicht dat de politie door middel van logbestanden een aantal verwerkingen van politiegegevens in systemen vastlegt. Deze logbestanden mogen alleen worden gebruikt om te controleren of de gegevensverwerking rechtmatig is, om interne controle uit te oefenen, om de integriteit en de beveiliging van de gegevens te garanderen en om strafrechtelijke procedures te waarborgen.

"Op basis van het gegevensbeschermingsrecht is het dus toegestaan, en zelfs verplicht dat dergelijke handelingen van politiemedewerkers worden gelogd en gemonitord", antwoordt minister Grapperhaus op de vraag van CDA-Kamerlid Van Dam. De minister voegt toe dat de verplichting tot logging nog niet in werking is getreden. De EU-richtlijn waar de verplichting uit volgt biedt namelijk de mogelijkheid om die pas in 2023 in te laten gaan. "Dit geeft de politie ruimte en tijd om de ict-systemen geleidelijk aan te passen", aldus de minister.