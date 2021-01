Microsoft Edge krijgt wachtwoordgenerator en datalekmonitor

De nieuwste versie van Microsoft Edge is voorzien van een wachtwoordgenerator en datalekmonitor. Ook ondersteunt de browser nu Secure DNS en biedt gebruikers meer opties voor cookiebeheer en toegang van websites tot de webcam, microfoon en locatie. Dat heeft Microsoft aangekondigd.

Volgens het techbedrijf kiezen gebruikers vaak zwakke wachtwoorden en hergebruiken die op meerdere websites. Microsoft Edge 88 is daarom voorzien van een wachtwoordgenerator die voor gebruikers wachtwoorden genereert en in de browser opslaat. Een andere nieuwe optie in de browser is de "Password Monitor". Die kijkt of de door gebruikers opgeslagen wachtwoorden in de browser onderdeel van een bekend datalek zijn. In dit geval krijgen gebruikers een waarschuwing om hun wachtwoord te wijzigen.

Hierbij krijgt Microsoft geen informatie over de gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker, zo stelt het techbedrijf in een blogpost. Om de wachtwoorden van gebruikers te kunnen vergelijken met gelekte wachtwoorden maakt de browser gebruik van "homomorphic encryption". Dit is een vorm van encryptie waarbij er berekeningen op versleutelde data worden uitgevoerd, zonder de data eerst te ontsleutelen. Het versleutelde resultaat van de berekening wordt naar de browser teruggestuurd, die het lokaal op het systeem van de gebruiker ontsleutelt.

Naast nieuwe opties voor wachtwoorden biedt Edge 88 ook meer opties wat betreft cookiebeheer en de toegang tot camera, microfoon en locatie door websites. Nu is het per website mogelijk om in te stellen of die bijvoorbeeld de locatie van de gebruiker mogen weten en is dit vervolgens ook weer aan te passen. Verder is het nu mogelijk om alleen third-party cookies te verwijderen. Voorheen was het alles of niets en konden gebruikers alleen kiezen om al hun cookies weg te gooien.

Als laatste is er ondersteuning voor Secure DNS toegevoegd. De feature zorgt ervoor dat dns-verzoeken via een https-verbinding plaatsvinden. Dit moet aanpassingen aan of inspectie van het dns-verzoek voorkomen. Edge zal DNS-over-HTTPS automatisch inschakelen als de dns-provider van de gebruiker dit ondersteunt. Gebruikers kunnen de optie indien gewenst ook uitschakelen.