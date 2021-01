Minister: ziekenhuizen moeten inzage in patiëntendossiers op misbruik controleren

Het ziekenhuissysteem van Bravis is voorzien van een noodprocedure zodat personeel zonder autorisatie in spoedgevallen toch de medische dossiers kan openen. Het systeem laat aan onbevoegde gebruikers wel een waarschuwing zien, maar die is gewoon weg te klikken.

Ook neemt het Bravis ziekenhuis deel aan een landelijk programma waarbij alle Nederlandse ziekenhuizen zich dit jaar laten auditen op de toegangsbeveiliging van digitale patiëntendossiers.

"Onrechtmatige inzage in een medisch dossier vind ik onaanvaardbaar. Alleen personen die direct betrokken zijn bij de behandelovereenkomst mogen het patiëntendossier inzien", voegt Van Ark toe. De minister zegt het belangrijk te vinden dat mensen de regie hebben over hun gegevens. Door middel van elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners wil ze dat burgers toestemming kunnen geven om hun eigen patiëntgegevens beschikbaar te maken.

Leuk dat dit nu zo gebracht wordt, maar dit is al gewoon onderdeel van de huidige wet- en regelgevingen.Voor de zorgprocessen is dit noodzakelijk, vantevoren vaststellen of er een behandelrelatie is, is in erg veel gevallen simpelweg niet mogelijk. Wel moet er gedegen controle zijn op dit soort "breaking the glass": er moet worden nagezocht of de reden die opgegeven was al dan niet valide was, en zo niet dan horen daar consequenties aan te hangen.Ik gok dat het hier gaat om de "Gedragslijn Toegangsbeveiliging digitale patiëntdossiers", wat een afgeleide is van de "NEN7510 - Informatiebeveiliging in de zorg".En water is nat. Voor centraal vastgelegde toestemmingsregistratie bestaat een separaat programma: [url=https://www.programma-otv.nl/]Mitz[/url]. Hier kan worden vastgelegd of gegevens wel of niet uitgewisseld mogen worden. Een zorgverlener kan in dit register kijken om te zien of zij al dan niet gegevens naar een andere partij mag sturen. Bij een negatief of missende toestemming (het resultaat van de aanvraag is in beide gevallen gelijk), moet dit per geval met de patient besproken worden.