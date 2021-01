Europese Unie zal coronapaspoort op later moment bespreken

Een coronapaspoort dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om vrij binnen de Europese Unie zonder aanvullende tests te reizen zal op een later moment worden besproken wanneer de tijd hier rijp voor is. Dat liet voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen weten na overleg met de EU-leiders.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis had de Europese Commissie vorige week om de invoering van een coronapaspoort gevraagd om burgers vrij te laten reizen. Volgens Von der Leyen zitten hier nog enkele haken en ogen aan. De eerste is de documentatie zelf. Een vaccinatiedocument is een medische noodzaak en de Wereldgezondheidsorganisatie heeft hiervoor een standaard ontwikkeld, merkte de EC-voorzitter op.

Daarnaast zijn er vragen over waar het coronapaspoort voor is te gebruiken. Zo is het onduidelijk of gevaccineerde mensen het virus nog kunnen overdragen. Ook is nog onbekend hoelang de vaccinatie effectief is. Dat heeft gevolgen voor het gebruik van een dergelijk paspoort. Als laatste noemt Von der Leyen een politieke vraag, namelijk hoe de rechten worden gerespecteerd van mensen die nog geen toegang tot een vaccin hebben gekregen en welke alternatieven er zijn voor mensen die legitieme redenen hebben om zich niet laten vaccineren.

Tevens moet er ook rekening met de bescherming van persoonsgegevens van burgers worden gehouden. "Veel open vragen hier. Daarom zullen we later op een geschikt moment een zorgvuldig debat en consensus onder de lidstaten nodig hebben over de toepassingen van een vaccinatiecertificaat", stelt Von der Leyen.