ADT-medewerker bespioneerde 200 klanten via hun eigen camera's

Een medewerker van het Amerikaanse beveiligingsbedrijf ADT heeft zo'n tweehonderd klanten jarenlang via hun eigen beveiligingscamera's bespioneerd. Hij keek meer dan 9600 keer mee met de camera's van klanten, onder andere tijdens intieme momenten. Dat heeft de inmiddels ontslagen werknemer bekend, zo meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Tijdens onderhoudswerkzaamheden bij klanten voegde de man geregeld zijn e-mailadres aan de "ADT Pulse" accounts van klanten toe, zonder hen dit te laten weten. Zo kreeg hij real-time toegang tot de camera's in de woningen van klanten. De ADT-medewerker had het met name voorzien op woningen met aantrekkelijke vrouwen, zo meldt het ministerie. Geregeld logde hij in op de camera's om naar naakte vrouwen en koppels te kijken die seks in hun eigen woning hadden, aldus de bekentenis.

Eerder liet ADT zelf al weten dat de man over een periode van zeven jaar bij zo'n 220 klanten in de omgeving van Dallas had gespioneerd. Daarop werd er een massaclaim tegen het beveiligingsbedrijf aangespannen. Tevens rolde ADT een update uit waardoor de mogelijkheid is verwijderd voor medewerkers om zich aan de accounts van klanten toe te voegen. De ex-medewerker kan een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar krijgen.