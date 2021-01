Biden vraagt inlichtingendiensten naar oordeel over SolarWinds-aanval

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de inlichtingendiensten gevraagd naar hun oordeel over de wereldwijde supply-chain-aanval op softwarebedrijf SolarWinds, zo heeft het Witte Huis laten weten. Tijdens de verkiezingscampagne stelde Biden dat de aanval een grote dreiging voor de nationale veiligheid van de VS vormt en de aanvallers allerlei gevoelige informatie van zowel overheid als bedrijfsleven hebben gestolen.

Volgens Biden kan de VS deze aanval niet onbeantwoord laten gaan en moet in ieder geval de verantwoordelijke natie bij naam worden genoemd. Daarnaast moeten er belangrijke stappen worden genomen om de aanvallers tot de verantwoording te roepen. Afgelopen vrijdag tijdens een persconferentie kwam de SolarWinds-aanval ook ter sprake en vroegen aanwezige journalisten of het klopte dat Biden de inlichtingendiensten naar hun oordeel over de aanval heeft gevraagd.

Dat is inderdaad het geval. "Hoewel we met Rusland samenwerken om de Amerikaanse belangen te behartigen, zijn we ook bezig om Rusland tot de verantwoording te roepen voor diens roekeloze en vijandige acties. En daarom heeft de president de inlichtingendiensten gevraagd naar een evaluatie van de SolarWinds-aanval, Russische inmenging in de verkiezingen van 2020, het gebruik van chemische wapens tegen oppositieleider Alexei Navalny en de vermeende beloningen voor het doden van Amerikaanse soldaten in Afghanistan", aldus een woordvoerder.