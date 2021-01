Britse privacytoezichthouder hervat onderzoek naar advertentieveilingen

De Britse privacytoezichthouder ICO heeft het onderzoek naar advertentieveilingen hervat. Vorig jaar mei werd het onderzoek vanwege de coronapandemie en het opnieuw beoordelen van prioriteiten en middelen gepauzeerd. In een verklaring laat het Information Commissioner’s Office (ICO) nu weten weer met het onderzoek aan de slag te gaan.

Bij advertentieveilingen wordt gebruik gemaakt van real time bidding (RTB), een technologie waarbij advertentieruimte op websites via een geautomatiseerde veiling wordt verkocht aan adverteerders. Elke keer dat iemand een website bezoekt en een gerichte advertentie te zien krijgt, worden gegevens over wat hij of zij leest of bekijkt naar bedrijven gestuurd. Dit worden ook "bid requests" genoemd.

Advertentiebedrijven versturen deze gegevens naar tal van bedrijven om zo adverteerders te laten bieden om advertenties aan bezoekers te tonen. Bedrijven kunnen zo gericht adverteren. De bid requests die dit mogelijk maken bevatten vaak allerlei persoonlijke informatie van internetgebruikers, zoals hetgeen dat de bezoeker leest of bekijkt, locatiegegevens, informatie over het gebruikte apparaat, uniek tracking-ID en ip-adres.

Verschillende Europese privacytoezichthouders, waaronder ook de Britse, zijn naar aanleiding van klachten over deze werkwijze een onderzoek gestart. "Het zorgen voor transparantie en het beschermen van kwetsbare burgers zijn prioriteiten voor het ICO. Het complexe systeem van RTB kan de gevoelige persoonlijke data van mensen gebruiken om hun advertenties te tonen en vereist de nadrukkelijke toestemming van mensen, wat op het moment niet gebeurt", zegt Simon McDougall van de Britse toezichthouder.

"Het delen van de data van mensen met mogelijk honderden bedrijven, zonder goed de risico's van deze tegenpartijen te beoordelen en verhelpen roept ook vragen op over het beveiligen en bewaren van deze gegevens", gaat McDougall verder. Het ICO zal een aantal audits naar digitale marktplatformen uitvoeren om zo een beter beeld van de industrie te krijgen. De komende maanden zal de toezichthouder bepaalde bedrijven benaderen om aan de audits mee te werken. Wanneer het onderzoek is afgerond is onbekend. De toezichthouder is van plan om de uiteindelijke resultaten te publiceren.