Fraudeslachtoffers melden 41 miljoen euro schade bij Fraudehelpdesk

Slachtoffers van fraude hebben vorig jaar voor meer dan 41 miljoen euro schade bij de Fraudehelpdesk gemeld. In 2019 ging het nog om een bedrag van ruim 26 miljoen euro. In totaal ontving de helpdesk in 2020 ongeveer 350.000 meldingen via het callcenter, de online meldformulieren en de geautomatiseerde valse-e-mailcheck. Bij deze online check kunnen mensen fraudemails melden.

De meeste meldingen gingen over identiteitsfraude en dan voornamelijk WhatsAppfraude. Ook veel slachtoffers van handelsplaats- en webwinkelfraude klopten bij de Fraudehelpdesk aan. In deze laatste categorie vielen de meeste slachtoffers, gevolgd door mensen die via WhatsAppfraude en voorschotfraude werden opgelicht.

Als er wordt gekeken naar de hoogte van de schadebedragen dan staat beleggingsfraude op de eerste plek, gevolgd door Identiteitsfraude rechtspersonen, waarbij er onder andere misbruik van bedrijfsnamen wordt gemaakt, en voorschotfraude. Het gaat dan om alles waarbij mensen betalen om iets te ontvangen en nooit krijgen.

"Over het algemeen geldt: een gezond wantrouwen is cruciaal, dus blijf alert bij klikken op links, gegevens verstrekken en betalingen doen. Onthoud dat iedereen zich via internet en telefoon kan voordoen als een ander persoon of bedrijf", aldus de Fraudehelpdesk. Die adviseert om nooit geld over te maken op basis van een tekstbericht of telefoontje, maar echt contact te zoeken met de persoon in kwestie.

In het geval het contact van organisaties afkomstig is wordt aangeraden om het telefoonnummer via de website van de organisatie te controleren en te kijken of men echt geld verschuldigd is, ergens moet inloggen of geld moet overmaken. Ondernemers krijgen het advies om medewerkers over de verschillende fraudevormen te informeren en te zorgen voor een goede e-mailbeveiliging. Afsluitend wordt aangeraden om terughoudend te zijn met het online plaatsen van gegevens.