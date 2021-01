CBS: 18 procent Nederlanders bekijkt medische gegevens online

Achttien procent van de Nederlanders van twaalf jaar of ouder bekeek vorig jaar medische gegevens van henzelf of gezinsleden online, zo laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag weten. Ook wordt het internet veelvuldig gebruikt voor het maken van afspraken met huisarts en specialist en het kopen van medicijnen.

26 procent van de Nederlanders had vorig jaar één of meerdere online consults, aldus het CBS. Verder maakte van de deelnemers aan het CBS-onderzoek vijf procent gebruik van "slimme apparaten" voor de gezondheid en heeft vier procent betaalde gezondheids- of sportapps geïnstalleerd.

Er is echter één activiteit wat betreft gezondheid en internet die door een ruime meerderheid van de ondervraagde Nederlanders wordt gedaan, namelijk het online opzoeken van gezondheidsinformatie. In 2016 was dit nog 58 procent. Vooral 25- tot 45-jarigen zochten vorig jaar online naar informatie over gezondheid; 82 procent van de personen in deze leeftijdsgroep deed dit. 75-plussers zochten het minst vaak naar informatie op internet (39 procent).

Het onderzoek 'ICT-gebruik van huishoudens en personen' wordt jaarlijks door het CBS gehouden in de maanden april tot juli. Vorig jaar namen ongeveer 6500 mensen van twaalf jaar of ouder deel aan het onderzoek.