Kifid: Rabobank hoeft slachtoffer WhatsAppfraude niet te vergoeden

De Rabobank hoeft een klant die door middel van WhatsAppfraude voor meer dan 9500 euro werd opgelicht niet te vergoeden, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De vrouw kreeg op 22 oktober 2019 een bericht van iemand die zich voordeed als haar zoon en vroeg om verschillende betalingen te verrichten. Via tien transacties maakt de vrouw in totaal 9523 euro naar twee rekeningen over.

Na de overboekingen krijgt de vrouw argwaan en belt de Rabobank, die haar rekening blokkeert. Nadat zij contact met haar zoon krijgt blijkt ze te zijn opgelicht. De bank kan het overgemaakte geld niet meer terughalen omdat het reeds van de rekeningen is opgenomen. De vrouw doet aangifte bij de politie van oplichting en dient een klacht in bij de Rabobank. Die wil haar het overgemaakte bedrag niet vergoeden.

Daarop stapt de vrouw naar het Kifid. Ze stelt dat ze niet door de bank over deze vorm van fraude is geïnformeerd en dat de bank een inconsistent coulancebeleid hanteert. Zo worden sommige slachtoffers van WhatsAppfraude wel vergoed. Ook vindt de vrouw dat de Rabobank via artificial intelligence of machine learning de rekeningen die voor fraude worden gebruikt in kaart had kunnen brengen en proactief zou kunnen blokkeren.

Volgens het Kifid had de Rabobank niet kunnen weten dat de betreffende rekeningen door oplichters zouden worden gebruik. "Deze rekeningen worden vaak maar voor korte tijd door een geldezel ter beschikking gesteld. Wanneer een rekening eenmaal gebruikt is, wordt deze als frauduleus aangemerkt en kan dit patroon zich niet herhalen op dezelfde rekening."

Dat de bank andere klanten die slachtoffer van WhatsAppfraude worden uit coulance mogelijk wel een vergoeding aanbiedt, verplicht de bank dit niet om het ook bij de vrouw te doen. Daarnaast heeft de vrouw het geld zelf overgeboekt. De klacht van de vrouw wordt door het Kifid als ongegrond verklaard en de Rabobank hoeft haar niet te vergoeden (pdf).