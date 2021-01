Onderzoek naar cybersecurity laadinfrastructuur elektrische auto's

De Rijksoverheid investeert miljoenen euro's om een landelijk dekkend netwerk van laadpalen voor elektrische auto's te bouwen en daarbij wordt ook naar cybersecurity gekeken. Onder de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is een taakgroep met een onderzoek gestart naar de cybsecurityrisico's voor de laadinfrastructuur. Dat heeft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur bekendgemaakt.

Van Veldhoven is verantwoordelijk voor de laadinfrastructuur, inclusief de veiligheidseisen daaraan. VVD-Kamerlid Remco Dijkstra had Kamervragen gesteld over de cybersecurity van elektrische oplaadpunten voor elektrische auto's en hoe die wordt gewaarborgd. Volgens de staatssecretaris zijn er op dit gebied al belangrijke stappen gezet.

Zo heeft het European Network for Cyber Security (ENCS) in samenwerking met ElaadNL drie documenten gepubliceerd over cybersecurity en de laadinfrastructuur. "In deze documenten wordt op een rij gezet aan welke eisen laadinfrastructuur moet voldoen om veiligheid qua cybersecurity te waarborgen", laat Van Veldhoven weten. Vervolgens zijn marktpartijen binnen eViolin, de vereniging van laadpaaloperators en serviceproviders, een cybersecuritywerkgroep gestart die zich richt op de veiligheid tussen de bestuurder en het laadpunt. Ook voor andere schakels in de keten is in kaart gebracht hoe cybersecurity gerealiseerd kan worden, stelt Van Veldhoven.

Naast het onderzoek onder de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, dat later dit jaar tot een advies moet leiden, wordt daarnaast onderzocht in welke mate de bestaande laadinfrastructuur uitgerust kan worden met 'cybersecuritymodules', aldus de staatssecretaris. Wat die modules precies inhouden wordt niet gemeld. Tevens wordt bij een update van de Basisset afspraken Laadpaal van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) aandacht aan cybersecurity besteed.

Drie jaar geleden lieten onderzoekers van de Duitse Chaos Computer Club (CCC) zien hoe laadpalen voor elektrische auto's zijn te compromitteren, waardoor het mogelijk was om op kosten van iemand anders de auto op te laden.