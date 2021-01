Google: Privacy Sandbox kan third-party cookies in toekomst vervangen

De Privacy Sandbox die Google in 2019 aankondigde kan third-party cookies in de toekomst vervangen, zo laat het techbedrijf vandaag weten. Er zou dan kunnen worden gekeken naar het browsegedrag van mensen om ze relevante informatie te tonen.

Third-party cookies zijn volgens Google de voornaamste manier om internetgebruikers op het web te volgen. Vanwege de privacygevolgen hiervan zijn verschillende browsers inmiddels begonnen met het blokkeren van third-party cookies. Iets dat volgens Google negatieve gevolgen voor adverteerders heeft en het businessmodel van websites ondermijnt.

Als oplossing presenteerde Google de Privacy Sandbox. Die zou ervoor moeten zorgen dat websites geld aan gerichte advertenties kunnen blijven verdienen terwijl gelijkertijd de privacy van gebruikers wordt beschermd. Het wordt omschreven als een "veilige omgeving" die personalisatie mogelijk maakt. Informatie van gebruikers wordt anoniem samengevoegd en veel meer gebruikersgegevens blijven alleen op het toestel van de gebruiker.

Met de lancering van Chrome 89 zal Google een zogeheten origin trial starten waarbij de Federated Learning of Cohorts API (FLoC) wordt getest. Bij FLoC worden "grote groepen" mensen met hetzelfde browsegedrag samengevoegd, waarna ze gerichte advertenties te zien krijgen. Het browsegedrag blijft daarbij op de computer van de gebruiker. Volgens Google kan het FLoC-algoritme net zo effectief zijn als third-party cookies bij het tonen van gerichte advertenties.

Het "FLoC-cohort" is een korte naam die wordt gedeeld door een groep van duizenden mensen die hetzelfde browsegedrag vertonen. De browser gebruikt machine learning om een cohort te ontwikkelen, gebaseerd op de websites die een gebruiker bezoekt. Het kan dan gaan om de url's, de inhoud van die pagina's of andere factoren. Deze informatie blijft lokaal op het systeem. Het enige dat de browser prijsgeeft is het gegenereerde cohort.

De browser zorgt ervoor dat de cohorten goed worden verspreid, zodat elk cohort duizenden mensen vertegenwoordigt. Het aantal cohorten zou klein moeten zijn, zodat ze geen gedetailleerde informatie kunnen bevatten. Daarbij wijst Google ook naar korte cohortnamen, zoals "43A7". FLoC zou voor minstens 95 procent voor dezelfde conversie zorgen als bij cookiegebaseerde advertenties.

In totaal ontving Google meer dan dertig voorstellen voor het uitfaseren van third-party cookies. Vijf verschillende voorstellen voor een Privacy Sandbox zijn nu beschikbaar om te worden getest of zullen dat binnenkort zijn. Naast de test met FLoC-gebaseerde cohorten in Chrome 89 zal Google in het tweede kwartaal FLoC-gebaseerde cohorten met adverteerders in Google Ads gaan testen. "De Privacy Sandbox is de beste weg voorwaarts om de privacy van internetgebruikers te beschermen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat uitgevers hun content kunnen financieren en adverteerders de juiste personen kunnen bereiken", zegt Chetna Bindra van Google.