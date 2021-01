GGD-medewerkers opgepakt voor handel in privédata uit coronasystemen

Zoveelste voorbeeld waarom het uitgangspunt moet zijn om zo min mogelijk gegevens op te slaan! Alles lekt een keer uit.



Ik ben onlangs ook slachtoffer geworden van een grote datalek, terwijl ik altijd zeer zorgvuldig omga met mijn persoonsgegevens. Helaas ben je verplicht om aan sommige partijen je echte gegevens af te staan en die liggen nu dus op straat.



Ik krijg voortaan 10 phishingmails per dag, 15 reclamemails, 5 reclame SMS-berichten en een paar keer per week call centers die me iets proberen aan te smeren of op te lichten uit binnenland en buitenland.



Ik denk dat ik gewoon stop met het vertrekken van persoonsgegevens. Ik ben er echt klaar mee. Ik gebruik alleen nog maar e-mailaliassen (voor elke dienst een) en alleen mijn echte naam als het echt moet. Waarom moet een energieleverancier eigenlijk mijn echte naam weten? Telefoonnummer? Waarom moet een webshop mijn echte naam weten? Geboortedatum? Telefoonnummer? Ik laat het wel bezorgen in een afhaalkluis met een fake naam.



Dat die testlocaties (ook de commerciële) je ID-kaart of paspoort moeten zien (en deze vervolgens inscannen en onveilig bewaren en verspreiden!!, zie Nieuwsuur van afgelopen donderdag https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2365425-inzage-in-gegevens-van-tienduizenden-geteste-nederlanders-van-model-tot-militair.html) is al belachelijk.



De nonchalante en het gemak waarmee organisaties nog steeds onnodig veel data van je vergaren en bewaren, omdat ze vinden "dat het moet" en ze heus wel onze "privacy serieus nemen" om er vervolgens achter te komen dat het weer misbruikt wordt, gekoppeld wordt aan andere datasets, uitlekt of verkocht wordt aan de hoogste bieder.



Trieste wereld. En je staat redelijk machteloos tegenover dat tuig.