Coronadashboard overheid uitgebreid met vaccinatiegegevens

Het coronadashboard van de overheid is uitgebreid met vaccinatiegegevens. Het dashboard laat vanaf nu ook informatie zien over onder andere het aantal gezette prikken en over de verwachte leveringen van vaccins. De komende weken worden meer vaccinatiegegevens aan het dashboard toegevoegd, waaronder gegevens over de vaccinatiebereidheid en de vaccinatiegraad. De vaccinatiecijfers worden dagelijks bijgewerkt.

Het coronadashboard geeft cijfers over de ontwikkelingen van corona in Nederland, zoals het aantal positieve testuitslagen en besmettelijke personen, het reproductiegetal, sterfte, ziekenhuisopnames, klachten bij huisartsen, intensive care-opnames en het aantal virusdeeltjes in het rioolwater. Ook bevat de dashboard cijfers, op basis van een steekproef, hoeveel Nederlanders de coronamaatregelen steunen en naleven.

"Burgers, beleidsmakers en wetenschappers kunnen zo in één oogopslag zien wat de stand van zaken is rond de verspreiding van het coronavirus. Met de combinatie van actuele gegevens op het dashboard kan het virus sneller en preciezer worden opgespoord en bestreden", aldus het ministerie van Volksgezondheid.