Autolaadkraanfabrikant Palfinger platgelegd door cyberaanval

De Oostenrijkse fabrikant van autolaadkranen Palfinger is platgelegd door een cyberaanval. Door de aanval, die gisteren plaatsvond, is het bedrijf op het moment niet meer via e-mail bereikbaar. Ook kan het geen aanvragen, bestellingen, leveringen en facturen ontvangen en verwerken.

De omvang van de aanval wordt nog onderzocht, maar Palfinger spreekt in een verklaring op de eigen website over zeer grote gevolgen voor de it-infrastructuur van het bedrijf. Verdere details worden niet gegeven, behalve dat het bezig is om een oplossing te vinden. Het bedrijf is nog wel via telefoon voor klanten en leveranciers toegankelijk. Palfinger telt 11.000 medewerkers en 35 fabrieken in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. De autolaadkranenfabrikant had in 2019 een omzet van 1,75 miljard euro.