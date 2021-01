Autoriteiten verwijderen Emotet-malware op 25 april van besmette pc's

Eric Wright @psyklopz24 · 4h Replying to @milkr3am

The tm_mon member of the tm structure starts from zero. So the 3rd month is April, not March.

De uninstall is op 25 april, niet 25 maart.bronnen:1. https://twitter.com/milkr3am/status/1354459859912192002 2. https://www.cplusplus.com/reference/ctime/tm/