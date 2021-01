QNAP adviseert uitschakelen SSH en Telnet op NAS-systemen wegens sudo-lek

Iemand die de volgende vraag kan beantwoorden?



Ik zie veel berichten voorbijkomen over een lek met QNAP. Zelf heb ik een Synology NAS.



Ik weet dat veel berichten over lekken niet automatisch betekent dat bepaalde software niet goed is; het kan zelfs een goed teken zijn dat men tranparant is en exploits snel erkent en oplost.



Nu met dit SSH lek begin ik daar toch vraagtekens bij te vragen wat betreft QNAP. Is Synology nu zoveel beter of QNAP erg slecht met onderhouden van de software?