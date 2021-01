Domeinkaper krijgt domeinnaam Perl.com in handen

Een domeinkaper is erin geslaagd om de domeinnaam Perl.com in handen te krijgen. Sinds 1997 biedt Perl.com informatie en nieuws over de Perl-programmeertaal. Volgens Perl-programmeur en auteur van Perl-boeken brian d foy is er iets misgegaan met de registratiegegevens van het domein.

Verdere details worden niet gegeven, maar feit is dat de domeinnaam in handen van een domeinkaper is gekomen die Perl.com nu te koop aanbiedt. Hoe de kaper de domeinnaam in handen kreeg is op dit moment onbekend. Op Reddit en Hacker News wordt gesuggereerd dat de domeinnaam mogelijk niet is verlengd of de oorzaak bij de registrar ligt. De officiële website van Perl, Perl.org, is gewoon bereikbaar.