Compensatie inlogmiddel eHerkenning duizend keer aangevraagd

Meer dan duizend ondernemers hebben de afgelopen weken compensatie aangevraagd voor de aanschaf van het inlogmiddel eHerkenning waarmee ze bij de Belastingdienst kunnen inloggen. Deze ondernemers hebben elk 24,20 euro van de overheid teruggekregen, zo laat staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken op Kamervragen van de VVD weten.

Via eHerkenning kunnen ondernemers bij alle aangesloten organisaties inloggen en zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister regelen. Sins 1 januari 2020 is het verplicht voor ondernemingen om via eHerkenning aangifte bij de Belastingdienst te doen. Er zijn eHerkenningsmiddelen om bij allerlei overheidsinstanties in te loggen en een specifieke variant die alleen bij de Belastingdienst is te gebruiken.

In tegenstelling tot DigiD moeten eHerkenningsmiddelen worden aangeschaft. Dit zorgde voor kritiek van ondernemers en politici, aangezien ondernemingen moesten betalen om belastingaangifte te doen. In maart 2020 liet staatssecretaris Vijlbrief van Financiën nog weten dat kleine ondernemers niet gecompenseerd konden worden. Een paar maanden later in juni kwam Vijlbrief hierop terug. Het Belastingdienst eH3-inlogmiddel werd kosteloos gemaakt en ondernemers die eHerkenning alleen gebruiken voor het inloggen bij de belastingdienst kunnen een vergoeding van 24,20 euro aanvragen.

In het geval ondernemers een generiek eHerkenningsmiddel hebben aangeschaft zullen ze die eerst moeten downgraden naar het eHerkenning Belastingdienst eH3-inlogmiddel voordat er compensatie kan worden aangevraagd. Bij aanschaf van het Belastingdienst eH3-inlogmiddel, toen hiervoor nog moest worden betaald, is het compensatieverzoek direct in te dienen. De compensatieregeling ging op 30 november 2020 in. Tot en met 25 januari 2021 zijn er in totaal 1014 aanvragen ingediend en uitbetaald. Het is mogelijk om tweemaal de compensatie aan te vragen, namelijk van 30 november 2020 tot en met 31 augustus 2021 en van 1 september 2021 tot en met 31 juli 2022.