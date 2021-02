Staatssecretaris: Belastingdienst voldoet over vier jaar aan de AVG

De Belastingdienst heeft nog vier jaar nodig om aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen die op 25 mei 2018 in werking trad, zo heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën laten weten tijdens een debat over de fraudeopsporing door de Belastingdienst.

"Ik heb hier bakken vragen gesteld sinds 2017 of de belastingdienst AVG-compliant was en daar heb ik allemaal heel ingewikkelde antwoorden op gehad en het was altijd we zijn er bijna. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Ben ik gewoon jarenlang hier met alle AVG-vragen een beetje voor het lapje gehouden. Dat we nu gaan beginnen om te kijken of de Belastingdienst aan de AVG voldoet?", vroeg CDA-Kamerlid Omtzigt aan Vijlbrief.

"We weten dat een aantal systemen van de Belastingdienst niet aan de AVG voldeed", antwoordde de staatssecretaris. "We hebben een datum gezet waarop we AVG-compliant moeten zijn." Volgens Vijlbrief is het vanwege de honderden systemen die bij de fiscus moeten worden doorgelicht een "enorme bulk werk". De Belastingdienst maakt gebruik van zo' negenhonderd applicaties.

Omtzigt reageerde dat er in 2018 al een actieplan is geweest om de Belastingdienst AVG-compliant te maken. "Is dat een faketraject geweest? Is dit een traject in een parallelle werkelijkheid geweest?", merkte het Kamerlid op. Omtzigt wil dan ook opheldering van Vijlbrief.