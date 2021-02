De Jonge: GGD heeft volledige persoonsgegevens nodig voor taakuitvoering

De GGD heeft volledige persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de taken met betrekking tot de coronabestrijding, zoals het maken van test- of vaccinatie-afspraken en identiteitscontrole. Dat stelt minister De Jonge van Volksgezondheid. Naar aanleiding van het datalek bij de GGD werden er vragen gesteld waarom de GGD allerlei persoonsgegevens bewaart. "Het bewaren van persoonsgegevens is juridisch noodzakelijk en tevens praktisch nuttig", reageert de minister in een brief aan de Tweede Kamer over de ontstane ophef.

Volgens de minister zorgen de gegevens voor zekerheid dat een test- of vaccinatie-afspraak met de juiste persoon wordt gemaakt. "Het BSN is noodzakelijk voor de controle van de identiteit, en is daarnaast belangrijk zodat in CoronIT automatisch de juiste persoonsgegevens geregistreerd worden in plaats van dat alle persoonsgegevens handmatig ingevoerd moeten worden (met het risico op administratieve fouten)", legt De Jonge verder uit.

Doordat het BSN is gekoppeld aan DigiD is het mogelijk om de testuitslag online te bekijken. Verder is het woonadres volgens de minister nodig zodat de uitslag ook per brief kan worden verstuurd wanneer er een verkeerd telefoonnummer is geregistreerd en daardoor de uitslag niet telefonisch kan worden doorgegeven.

De gegevens zijn opgeslagen in CoronIT, het registratiesysteem dat GGD'en ondersteunt met het aanmelden van te testen mensen, het inplannen van afspraken voor te testen mensen, afname en registratie van monsters, het vastleggen van testuitslagen en het genereren van landelijke en regionale overzichten van het aantal afgenomen testen en resultaten. 26.000 GGD'ers en callcentermedewerkers van de testlijn hebben hier toegang toe.