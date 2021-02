NCSC krijgt meer mogelijkheden om informatie met organisaties te delen

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) krijgt meer mogelijkheden om informatie over dreigingen en kwetsbaarheden direct met organisaties en bedrijven te delen. Onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) heeft het NCSC als primaire taak om vitale aanbieders en Rijksoverheidsorganisaties in het geval van dreigingen en incidenten met betrekking tot hun netwerk- en informatiesystemen te informeren, adviseren en indien nodig bij te staan.

Om ook andere organisaties te kunnen bedienen die hier niet onder vallen is in 2018 begonnen met een Landelijk Dekkend Stelsel waarin publieke en private partijen, zoals CERTs, sectorale en regionale samenwerkingsverbanden, het NCSC en het Digital Trust Center (DTC), informatie en kennis over dreigingen, incidenten en kwetsbaarheden uitwisselen. Het NCSC fungeert hierbij als een centraal informatieknooppunt. Het LDS is echter nog steeds in opbouw.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vindt dat het NCSC zonder problemen informatie moet kunnen uitwisselen. "In aanvulling op alle reeds bestaande mogelijkheden, zoals beschreven in evengenoemde verkenning, ben ik met uw Kamer van mening dat obstakels bij informatiedeling door het NCSC onwenselijk zijn", schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarom gaat Grapperhaus onderzoeken of de Wbni moet worden aangepast. Zo wordt er gekeken of het NCSC in bijzondere gevallen informatie rechtstreeks aan individuele organisaties kan verstrekken die geen deel uitmaken van de Rijksoverheid of van de vitale infrastructuur in Nederland. Daarnaast wordt overwogen om het NCSC vertrouwelijk herleidbare informatie over aanbieders, zoals ip-adressen, met OKTT’s te laten delen.

OKTT’s (Organisaties die Kenbaar Tot Taak) zijn schakelorganisaties die weer andere organisatie kunnen waarschuwen. In dit geval zouden de OKTT's de betreffende aanbieders in hun achterban over de informatie van het NCSC kunnen informeren.

"Ook andere mogelijke obstakels die gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld de informatie-uitwisseling tussen instanties zullen worden bezien. Ik streef ernaar, gezien de urgentie van een digitaal veilig Nederland, dit traject met voorrang op te pakken", laat Grapperhaus weten. Wanneer een eventuele aanpassing van de Wbni plaatsvindt is nog niet bekend.