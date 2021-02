PvdA en VVD willen opheldering over spionage via douanescanners

PvdA en VVD willen opheldering van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over het gebruik van scanners van het Chinese bedrijf Nuctech in de Rotterdamse haven. De Kamerleden stelden vragen naar aanleiding van een artikel in het Financieele Dagblad van afgelopen zondag.

Volgens de krant vrezen beveiligingsexperts in binnen- en buitenland en enkele overheden dat de Chinese staat, deels eigenaar van Nuctech, de scanners kan inzetten voor spionage of de verzamelde data kan misbruiken. Zo hebben Litouwen, Canada en de Verenigde Staten de scanners wegens het risico op spionage en misbruik van data door de Chinese overheid besloten te weren.

VVD-Kamerleden Yesilgoz-Zegerius en Lodders willen nu van Grapperhaus weten of er voor de aanschaf van de scanners een risico- en veiligheidsanalyse is uitgevoerd. "Zo ja, is hierbij advies ingewonnen van (digitale) veiligheidsexperts over bijvoorbeeld het inbouwen van achterdeurtjes en het hanteren van een mogelijke kill switch? Zo nee, waarom niet?", vragen de Kamerleden.

Die vragen de minister ook naar zijn mening over het gebruik van Nuctech-scanners in de haven gezien de opmerkingen van de Nederlandse inlichtingendiensten dat China een offensief cyberprogramma tegen Nederlandse belangen heeft en het "onwenselijk" is wanneer vitale processen afhankelijk zijn van it-producten of diensten uit een land als China.

"Deelt u de mening dat het uit veiligheidsoogpunt zeer onwenselijk is dat een Chinees staatsgecontroleerd bedrijf nauw is betrokken bij strategische plekken in onze grensbewaking? Zo ja, bent u bereid om preventieve maatregelen te nemen die risico's op Chinese spionage beperken? Bent u bereid hiervoor onderzoek te laten doen naar het Nederlands gebruik van Nuctech scanners? Zo nee, waarom niet?", besluiten Yesilgooz-Zegerius en Lodders hun vragen.

PvdA-Kamerlid Kuiken wil van Ollongren weten of zij al voor de publicatie in de krant op de hoogte was van de bestaande zorgen rondom dit bedrijf en wanneer dit zo is wat zij heeft gedaan om de risico's te verkleinen. Ook vraagt Kuiken wat er inmiddels is gedaan om risico’s te beperken of wat er nog zal worden gedaan.

Als laatste moet de minister duidelijk maken of zij en veiligheidsdiensten op dit moment voldoende zicht hebben op de aard en omvang van de spionagedreiging vanuit China via in Nederlandse gebruikte elektronische apparaten van Chinese herkomst en wat er wordt gedaan om dit te verbeteren. De ministers hebben drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.