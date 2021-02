Kritiek lek in Firefox en Tor Browser maakt remote code execution mogelijk

Een kritieke kwetsbaarheid in Firefox, Firefox ESR en Tor Browser maakt het mogelijk voor aanvallers om code op systemen van gebruikers uit te voeren waarbij er in het ergste geval volledige controle over het onderliggende systeem kan worden verkregen. Alleen het bezoeken van een kwaadaardige of gecompromitteerde website is voldoende. Er is geen verdere interactie van gebruikers vereist.

Het beveiligingslek bevindt zich in de Angle graphics library. Tijdens het verwerken van gecomprimeerde textures kan een aanvaller een buffer overflow veroorzaken waardoor remote code execution mogelijk is. Gebruikers krijgen het advies om te updaten naar Firefox 85.0.1, Firefox ESR 78.7.1 of Tor Browser 10.0.11. Dit kan zowel via de automatische updatefunctie als Mozilla.org of TorProject.org.