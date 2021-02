Univé verplicht updates, antivirus en wachtwoordregels voor cyberverzekering

Verzekeringsmaatschappij Univé heeft de schadeverzekeringen uitgebreid met een dekking voor cybercrime, maar wie in aanmerking wil komen voor een schadevergoeding moet wel verschenen updates binnen veertien dagen installeren, een virusscanner gebruiken en het wachtwoordadvies van de leverancier van het systeem volgen.

Leden met een aansprakelijkheidsverzekering of inboedelverzekering zijn standaard tot een bedrag van 2000 euro per jaar verzekerd in het geval van schade door cybercriminaliteit. Voor klanten met een aansprakelijkheids- of roerende zakenverzekering, geldt een maximale dekking 10.000 euro per jaar.

"We verwachten dat u zelf een aantal maatregelen heeft genomen om cybercriminaliteit te voorkomen. Laat uw computer bijvoorbeeld niet onbeheerd achter en installeer geregeld de updates die verschijnen", aldus de verzekeraar, die verschillende voorwaarden stelt om in aanmerking voor een vergoeding te komen.

Zo moeten updates die de leverancier van de computer of telefoon uitbrengt binnen veertien dagen worden geïnstalleerd. Ook is het gebruik van antivirussoftware verplicht. Daarnaast stelt de cyberdekking voorwaarden aan gebruikte wachtwoorden. "Gebruik wachtwoorden die de leverancier van uw computerapparaat aanbeveelt. Dit geldt voor uw apparatuur en voor het gebruik van online accounts en/of websites. Deel uw wachtwoorden niet met anderen en bewaar deze niet vlakbij uw computerapparatuur."

Daarnaast moeten klanten hun computer, telefoon en gegevens niet onbeheerd in een openbare ruimte achterlaten en moet de klant alle relevante wetshandhavingsinstanties op de hoogte stellen van cybercriminaliteit als Univé dat vraagt.

Dekking

Onder de dekking vallen het verwijderen van malware, het herstellen van gegevens uit een eigen back-up en vervanging van apparatuur als een it-expert aangeeft dat herstel niet mogelijk is. Losgeld bij ransomware of 'cyberafpersing' wordt niet vergoed. Naast de dekking bij schade heeft de verzekeraar ook een "cyberhelpdesk" opgezet, die 24/7 bereikbaar is voor klanten die met cybercrime te maken hebben of dit vermoeden.

De cyberhulp en cyberdekking zijn de eerste twaalf maanden kosteloos. Daarna, vanaf de verlengingsdatum van de verzekering in 2022, wordt de premie verhoogd. "In de meeste gevallen minder dan een euro per maand", aldus de verzekeraar. Eerder besloot verzekeringsmaatschappij AON al om de particuliere inboedelverzekering met een "cyberdekking" uit te breiden.