Celstraf voor man die via beveiligingsvragen inbrak op iCloud-accounts

Een 31-jarige man uit Heerlen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 270 dagen, waarvan 260 dagen voorwaardelijk, voor het inbreken op iCloud-accounts, het delen van antwoorden op beveiligingsvragen en bezit van kinderporno. Daarnaast moet de man een taakstraf van 240 uur uitvoeren.

De man was actief op een online forum waar naaktfoto's en -video's van meisjes en jonge vrouwen werden gedeeld. Het forum werd in 2018, in een zaak die veel media-aandacht genereerde, uit de lucht gehaald. Volgens de rechter wist de verdachte door het beantwoorden van de beveiligingsvragen van zijn slachtoffers hun iCloud-wachtwoord te resetten. "De verdachte zocht deze antwoorden via Facebook en andere social media, hetgeen ook wel social engineering wordt genoemd", aldus de rechter in het vonnis.

Vervolgens maakte de verdachte gebruik van Elcomsoft Phone Breaker om de iCloudback-ups van zijn slachtoffers te downloaden. Daarin werd gezocht naar naaktfoto's en andere explicite beelden. In een Excelbestand hield de man alle namen en gegevens bij van de personen van wie hij toegang wilde tot hun iCloudaccount. Tijdens de aanhouding van de verdachte in januari 2018 nam de politie verschillende usb-sticks in beslag. Op deze usb-sticks werd een Excelbestand aangetroffen met 818 e-mailadressen, met daaraan gekoppeld voor- en achternamen, (vermoedelijk) geboortedata en beveiligingsvragen met antwoorden.

Op een usb-stick en een harde schijf die bij de verdachte in beslag waren genomen werd een grote hoeveelheid kinderporno gevonden, zo stelde het Openbaar Ministerie. De man verklaarde dat hij bestanden van een inmiddels gedetineerde fotograaf had gedownload en gezien de context van de foto's beter had moeten weten. De harde schijf waar het OM naar wijst en waarop de afbeeldingen werden gevonden, blijkt een andere beslagcode te hebben dan de code die is toegekend aan de bij de verdachte in beslag genomen harde schijf.

Bovendien staat boven het proces-verbaal waarin het kinderpornografisch materiaal wordt beschreven een ander proces-verbaalnummer, zaaknummer en parketnummer dan de nummers die voor het onderzoek tegen de verdachte gelden. De rechtbank kan dan ook niet met zekerheid vaststellen dat deze harde schijf ook de schijf is die bij de verdachte in beslag is genomen. De man werd dan ook vrijgesproken van de kinderporno die op de datadrager werd aangetroffen. De rechter achtte wel bewezen dat de usb-stick van de man kinderpornografisch materiaal bevatte.

Volgens de rechter heeft de verdachte zich op grote schaal beziggehouden met het inbreken op iCloudaccounts van jonge vrouwen. Bij de man werden duizenden pikante foto’s en naaktfoto’s van (jonge) vrouwen gevonden. "De verdachte heeft met zijn handelen op zeer grove wijze inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer en privacy van al deze vrouwen en hij heeft het vertrouwen dat zij in hun beveiligde digitale privé-omgeving hebben ernstig geschaad", aldus de rechter.

De rechtbank verklaarde minder bewezen dan de officier van justitie. Toch werd de strafeis van het Openbaar Ministerie overgenomen. "Dit betekent dat de verdachte in principe zwaarder wordt gestraft dan de officier van justitie heeft geëist", zo liet de rechter weten. De rechtbank wil op deze manier de ernst van de feiten benadrukken en omdat zij een lagere straf dan geëist niet passend vindt.