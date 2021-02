Acht Britten aangehouden voor sim-swapping-aanvallen op celebrities

In het Verenigd Koninkrijk zijn acht mannen aangehouden voor sim-swapping-aanvallen op Amerikaanse celebrities. Dat meldt het National Crime Agency (NCA) vanavond. Influencers, sportsterren, muzikanten en hun familie werden slachtoffer van de aanvallen.

Bij sim-swapping belt een oplichter de provider van het slachtoffer op en overtuigt een medewerker om het mobiele nummer van het slachtoffer over te zetten naar een andere simkaart, die reeds in het bezit is van de oplichter. Zodoende kan de oplichter toegang tot allerlei accounts van het slachtoffer krijgen en bijvoorbeeld sms-codes ontvangen die banken voor het uitvoeren van financiële transacties versturen.

Via de aanvallen wisten de verdachten volgens het NCA geld, bitcoins en persoonlijke informatie te stelen. Tevens lukte het de mannen om socialmedia-accounts van de slachtoffers over te nemen. Met deze accounts verstuurden ze uit de naam van de slachtoffers berichten. De acht mannen zijn tussen de 18 en 26 jaar en werden in Engeland en Schotland aangehouden.