Microsoft verwacht snel misbruik van nieuwe tcp/ip-lekken in Windows

Tijdens de patchdinsdag van februari heeft Microsoft drie kwetsbaarheden in de tcp/ip-implementatie van Windows verholpen. Het techbedrijf verwacht dat de drie beveiligingslekken snel door aanvallers voor dos-aanvallen zullen worden misbruikt. Tevens kwam Microsoft vanavond met een update voor een actief aangevallen zerodaylek in Windows, waardoor een aanvaller die al toegang tot een systeem heeft zijn rechten kan verhogen.

In totaal verhelpt Microsoft deze maand 56 kwetsbaarheden in onder andere Windows, Exchange Server, Microsoft Office, Skype for Business, Visual Studio, Windows Defender, Windows DirectX, Hyper-V en Windows Codecs Library. Het zijn echter de drie kwetsbaarheden in de tcp/ip-implementatie van Windows waarvoor het Microsoft Security Response Center met een aparte waarschuwing komt.

Het gaat om CVE-2021-24074, CVE-2021-24094 en CVE-2021-24086. De eerste twee kwetsbaarheden maken remote code execution mogelijk. Volgens Microsoft is het echter lastig om een functionele exploit voor deze twee beveiligingslekken te ontwikkelen, waardoor misbruik waarbij aanvallers willekeurige code op kwetsbare systemen kunnen uitvoeren op de korte termijn onwaarschijnlijk wordt geacht.

Wel stelt Microsoft dat aanvallers voor de drie kwetsbaarheden snel denial of service-exploits zullen ontwikkelen waardoor een aanvaller met een minimale hoeveelheid netwerkverkeer een 'blue screen of death' kan veroorzaken. Organisaties worden dan ook opgeroepen om de beveiligingsupdates snel uit te rollen. "Het is belangrijk dat kwetsbare systemen vanwege het risico dat met de kwetsbaarheden samenhangt zo snel mogelijk worden gepatcht", laat Microsoft weten. Wanneer het installeren van de patches niet mogelijk is zijn er workarounds waarbij een server niet hoeft te worden herstart.