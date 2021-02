Van Huffelen: nieuw BSN geen oplossing voor slachtoffers toeslagenaffaire

Een nieuw burgerservicenummer (BSN) is geen oplossing voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire, zo stelt staatssecretaris Van Huffelen van Financiën. Het vervangen van het oude BSN zorgt niet voor een schone lei en kan juist voor fouten en complicaties zorgen in de communicatie tussen burger en overheid. De staatssecretaris laat dat weten op vragen van VVD-Kamerlid Lodders over een nieuw BSN voor slachtoffers van de toeslagenaffaire.

"Wat vindt u van de oproep om gedupeerden ouders van de toeslagenaffaire een nieuw Burgerservicenummer te geven?", vroeg Lodders aan Van Huffelen. "Hoewel het vervangen van het burgerservicenummer sympathiek klinkt, is het niet zeker dat het alle problemen van verschillende registraties van de gedupeerde oplost", antwoordt de staatssecretaris.

Volgens Van Huffelen zorgt een nieuw BSN er niet voor dat het administratieve verleden dat aan het oude BSN is gekoppeld hierdoor wordt opgeschoond. Daarbij kan een BSN-wijziging juist tot fouten en complicaties leiden in de communicatie tussen burger en overheid. "Het BSN is immers juist ingevoerd voor efficiënte, foutloze en privacybeschermende uitwisseling van gegevens tussen overheden en om communicatie tussen overheid en burger mogelijk te maken", voegt de staatssecretaris toe.

Zo vervalt het reisdocument van de burger en zal die bij veel instanties het nieuwe BSN-nummer zelf moeten doorgeven. Ook vele jaren na de wijziging kunnen er gevolgen zijn, waarschuwt de staatssecretaris. Het BSN wordt bijvoorbeeld ook gebruikt in het administratief verleden van de burger wat betreft zijn pensioenrechten en in medische dossiers.

Om 'schoon schip' te maken voor slachtoffers van de toeslagenaffaire moet alle onjuiste informatie uit de administratie van overheidsorganisaties worden verwijderd. "Het wijzigen van het BSN zorgt er niet voor dat 'vinkjes' goed komen te staan. Dat het BSN wordt gewijzigd, zegt niets over wat met de rest van de gegevens gebeurt", merkt Van Huffelen op.

Toch is de staatssecretaris bereid om te onderzoeken wat de consequenties van het wijzigen van een BSN zijn. "Het toekennen van een nieuw BSN in deze situatie vergt een wijziging van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. Om te kunnen besluiten over een mogelijke wetswijziging, zouden in ieder geval eerst de consequenties van het op verzoek van de burger wijzigen van het BSN in kaart moeten worden gebracht." Mocht blijken dat een nieuw BSN voor de slachtoffers gewenst is, dan zegt Van Huffelen het realiseren hiervan volledig te zullen ondersteunen.