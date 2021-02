Woningcorporatie maakt detailfoto’s van haar woningen met drones. Mag dat wel?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Woningcorporatie Kleurrijk Wonen legt haar woningen, via opnames vanuit drones, vanuit de lucht vast. Dat stond in de Gelderlander. De drone vliegt langs en de aangebrachte camera maakt beelden van de technische staat van de muren, dakbedekking en kozijnen. Maar mag dat zomaar van de AVG?

Antwoord: Ik dacht bij vluchtig lezen even dat het ging over een drone die gewoon even langsvliegt en een snelle foto maakt, maar het is even heel wat meer: bij elke huurwoning van de corporatie wordt langdurig stilgehangen en worden detailfoto’s gemaakt van muren, dak en kozijnen. Bij met name dat laatste fronsten mijn juridische wenkbrauwen, want dan fotografeer je dus ook naar binnen.

Maar gelukkig, men is AVG proof aldus de website. Op foto's is te zien dat men van bovenaf filmt, wel met een stevige zoom, en dat mensen en kentekens worden geblurd. Ik zie ramen die niet uitgeblurd zijn (eerste foto, linksboven) maar met deze kijkhoek is er weinig te zien.

Het is een typisch voorbeeld van de opkomst van drones: ik zie hoe dit sneller en effectiever is dan een mens langs laten gaan, en er is op zich goed nagedacht over privacy. Ik ga er vanuit dat het blurren zo snel mogelijk gebeurt. Het nieuwsbericht heeft het over "Na de inspectie worden alle persoonlijke gegevens (inclusief ramen) op de foto onherkenbaar gemaakt door vervagen oftewel blurren." maar dat voelt wat te generiek en laat.

Arnoud Engelfriet