Criminelen stelen 100 miljoen dollar aan cryptovaluta via sim-swapping

Criminelen hebben vorig jaar door middel van sim-swapping meer dan 100 miljoen dollar gestolen, zo laat Europol vandaag weten. In totaal zijn er in deze zaak inmiddels tien verdachten aangehouden. Acht verdachten werden gisteren door de Britse politie opgepakt. De overige twee verdachten konden eerder al in België en Malta worden gearresteerd.

Bij sim-swapping belt een oplichter de provider van het slachtoffer op en overtuigt een medewerker om het mobiele nummer van het slachtoffer over te zetten naar een andere simkaart, die reeds in het bezit is van de oplichter. Zodoende kan de oplichter toegang tot allerlei accounts van het slachtoffer krijgen en bijvoorbeeld sms-codes ontvangen die banken voor het uitvoeren van financiële transacties versturen.

Via de aanvallen wisten de verdachten geld, bitcoins en persoonlijke informatie van allerlei celebrities in de Verenigde Staten te stelen. Volgens Europol gaat het om meer dan 100 miljoen dollar aan cryptovaluta. Het internationale politie-onderzoek naar de verdachten nam een jaar in beslag.

Europol stelt dat het niet alleen bekendheden zijn die risico lopen. Internetgebruikers wordt dan ook geadviseerd om wanneer mogelijk hun telefoonnummer niet aan belangrijke online accounts te koppelen, de hoeveelheid persoonlijke informatie op internet te beperken en geen sms voor tweefactorauthenticatie te gebruiken.