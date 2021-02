Tor Project komt met anoniem ticketsysteem voor bugmeldingen

Het Tor Project heeft een anoniem ticketsysteem gelanceerd waar onderzoekers anoniem bugs kunnen melden zonder het prijsgeven van persoonlijke data. Op dit moment moeten bugmelders eerst een GitLab-account aanmaken om een gevonden probleem te rapporteren en moet een moderator het account goedkeuren.

Dat is een obstakel voor mensen die eenmalig of zelden een bug melden en kan ervoor zorgen dat bugmeldingen verloren gaan. Daarnaast vinden veel Tor-gebruikers het niet fijn om hun e-mailadres voor een bugmelding te delen, zegt Maria Violante, ontwikkelaar van het anonieme ticketsysteem. Het systeem maakt geen gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord, maar van een 'code phrase' die uit zes willekeurige woorden bestaat.

Met deze code phrase kunnen gebruikers inloggen en hun bugmelding doen of in al aanwezige projecten en meldingen zoeken. De Anonymous Ticket Portal is nog in ontwikkeling. Zo zijn er plannen om er een onion-service van te maken, zodat het direct vanaf het Tor-netwerk toegankelijk is.