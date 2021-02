Facebook aangeklaagd voor het niet beschermen van gebruikersgegevens

Journalist en schrijver Peter Jukes heeft Facebook aangeklaagd voor het niet beschermen van zijn gegevens en één miljoen andere Britse gebruikers van het platform. Jukes wil via de massaclaim een schadevergoeding en herhaling in de toekomst voorkomen. Volgens de journalist heeft Facebook de Britse databeschermingswetgeving van 1998 overtreden door gegevens van gebruikers niet goed te beschermen. Gegevens die in handen kwamen van het bedrijf Cambridge Analytica.

Persoonlijke informatie die Facebookgebruikers via de quiz-app "This is your digital life" verstrekten werd voor andere doeleinden gebruikt dan aangegeven. De app verzamelde niet alleen gegevens van mensen die van de app gebruikmaakten, maar ook van al hun vrienden. Zodoende kreeg Cambridge Analytica de data van 87 miljoen mensen in handen zonder dat die hiervan wisten of hier toestemming voor hadden gegeven.

Jukes stelt dat Facebook als onderdeel van het eigen businessmodel derde partijen toegang gaf tot de persoonlijke informatie van gebruikers, zonder dat hiervoor toestemming hadden gegeven of dit wisten. In oktober 2018 kreeg Facebook voor zijn rol in het Cambridge Analytica-schandaal van de Britse privacytoezichthouder ICO een maximale boete van 500.000 pond opgelegd. Dit is het maximale boetebedrag onder de Britse databeschermingswetgeving van 1998.

Via de massaclaim wordt nu een schadevergoeding voor getroffen individuen gezocht. Facebook stelt dat er geen bewijzen zijn gevonden dat er data van Brits en Europese gebruikers via een third-party app in handen van Cambridge Analytica is gekomen. Jukes laat tegenover de BBC weten dat het niet gaat om waar de data naar toe ging, maar dat het Facebook niets kon schelen en het niet voor de gegevens zorgde. Afgelopen oktober werd er in het Verenigd Koninkrijk ook al een massaclaim tegen Facebook aangespannen. Mogelijk worden beide claims nu samengevoegd.