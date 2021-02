GGD haalt kennisplatform voor zorgpersoneel offline wegens beveiligingslek

GGD GHOR Nederland heeft het kennisplatform KennisNet wegens een beveiligingslek offline gehaald. Daardoor is informatie voor GGD-medewerkers en zorgpersoneel, zoals werkinstructies, niet meer eenvoudig beschikbaar. Penetratietesters die door het ministerie van Volksgezondheid waren ingeschakeld wisten toegang tot documenten op het platform te krijgen die niet voor hen beschikbaar zouden moeten zijn. Dat laat minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Zorgmedewerkers in de publieke gezondheidszorg gebruiken KennisNet voor het uitwisselen van kennis. Het platform bevat onder andere werkinstructies en handleidingen. Naast een publiek toegankelijk deel waren er besloten groepen waar specifieke personen voor toegelaten konden worden. De penetratietesters besloten het systeem op 1 februari aan de tand te voelen. De volgende dag moest minister De Jonge melden dat er toegang tot documenten was verkregen.

Vanwege het beveiligingslek werd het kennisplatform dezelfde dag uitgeschakeld. Acht dagen later is er een forensisch onderzoek gestart om te bepalen of personen toegang hebben gehad tot het systeem die niet tot de doelgroep van dit platform horen. Ook wordt onderzocht of personen toegang hebben gehad tot informatie op het platform die vertrouwelijk is of die niet op het platform gedeeld had mogen worden. "Gezien de aard van dit onderzoek kunnen hierover op dit moment geen verdere mededelingen worden gedaan", stelt De Jonge.

GGD GHOR, de koepelorganisatie van de GGD'en en GHOR-bureaus, heeft tevens een voorlopige melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan. De privacytoezichthouder gaf vervolgens opdracht tot het uitvoeren van een nader onderzoek.

"Door de uitschakeling van de genoemde voorziening is informatie die medewerkers van de GGD nodig kunnen hebben voor hun werk (zoals werkinstructies) nu niet meer eenvoudig beschikbaar. Ik zal GGD GHOR Nederland helpen bij het tijdelijk, op een alternatieve en veilige manier beschikbaar maken van deze informatie", merkt de minister op. Volgens GGD GHOR is het offline halen van KennisNet vervelend voor gebruikers, maar heeft het geen onoverkomelijke gevolgen voor de bestrijding van het coronavirus.