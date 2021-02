Camera-app voor kinderdagverblijven laat onbevoegden meekijken

Een camera-app voor kinderdagverblijven bevat verschillende kwetsbaarheden waardoor onbevoegden op afstand kunnen meekijken. De problemen blijken al zes jaar bekend te zijn. Dat ontdekte beveiligingsonderzoeker Andrew Tierney. De app in kwestie heet NurseryCam en maakt het mogelijk voor ouders om met de webcam van het kinderdagverblijf of de crèche van hun kind of kinderen mee te kijken.

De app zit echter vol met kwetsbaarheden, aldus Tierney. Zo maakt die geen gebruik van TLS-encryptie en worden gebruikersnaam en wachtwoord van de ouder in de url naar de camera verstuurd. Wanneer ouders inloggen ontvangen die een onversleutelde lijst met ip-adressen, poorten, gebruikersnamen en wachtwoorden om direct met het camerasysteem van het kinderdagverblijf verbinding te maken.

Daarnaast wordt er van een standaard adminwachtwoord gebruikgemaakt dat voor alle ouders met toegang tot het systeem hetzelfde is. Verder blijkt dat de toegangscontrole van de application programming interface (API) niet wordt gehandhaafd door het camerasysteem. Ouders van wie het account op het webplatform is ingetrokken kunnen zo nog steeds direct op het camerasysteem inloggen en meekijken.

De problemen zijn echter niet nieuw. Het bedrijf achter de camera-app, die stelt dat het systeem veiliger is dan internetbankieren, werd hier al in 2015 over ingelicht, meldt de beveiligingsonderzoeker. "De implementatie van dit systeem vormt een direct risico voor kinderen", waarschuwt Tierney. Hij riep de ontwikkelaar op om het systeem offline te halen, ervoor te zorgen dat kinderdagverblijven het camerawachtwoord wijzigen of ervoor zorgen dat het niet direct toegankelijk is via internet en als laatste ouders en kinderdagverblijven over de kwetsbaarheden te informeren. De ontwikkelaar laat via Twitter weten dat de onderzoeker morgen een reactie krijgt.