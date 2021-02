Amerikaanse rechter veroordeelt helpdeskfraudeur tot 2 jaar cel

Een Amerikaanse rechter heeft een Indiase man wegens helpdeskfraude veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Ook moet de man een schadevergoeding van 5.000 dollar betalen. De man was verantwoordelijk voor het routeren van telefoongesprekken naar Indiase callcenters. Daarnaast regelde hij Amerikaanse bankrekeningen waar geld van slachtoffers naar toe werd overgemaakt.

De callcentermedewerkers lieten slachtoffers geloven dat hun computer besmet was met malware. Tegen betaling kon deze niet aanwezige malware worden verwijderd. De helpdeskfraude was echter niet de enige manier waarop slachtoffers werden opgelicht. De callcentermedewerkers belden de eerder gemaakte slachtoffers en stelden dat ze recht hadden op een restitutie.

Vervolgens kregen slachtoffers te horen dat er teveel geld op hun rekening was gestort en of dit kon worden teruggestort. In werkelijkheid was er geen geld door de oplichters overgemaakt en maakten slachtoffers hun eigen geld naar de oplichters over. De Indiase man werd in 2019 in New York City aangehouden net nadat hij uit India was komen overvliegen. De schadevergoeding die de man moet betalen valt lager uit doordat de FBI verschillende transacties wist te onderscheppen en zo het geld direct aan slachtoffers kon teruggeven.