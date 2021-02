Supermicro ontkent nieuw verhaal van Bloomberg over backdoors

Computerfabrikant Supermicro ontkent nieuwe beschuldigingen van mediabedrijf Bloomberg dat moederborden die het bedrijf produceert door Chinese agenten van backdoors zijn voorzien. In 2018 kwam Bloomberg met een zeer omstreden verhaal over aangepaste malafide chips op moederborden van Supermicro. Deze moederborden werden voor servers gebruikt die bij bijna 30 bedrijven waren aangetroffen, waaronder een grote bank, leveranciers van de Amerikaanse overheid, Amazon en Apple.

Supermicro, Amazon, Apple en overheidsfunctionarissen ontkenden de claims van Bloomberg, die niet met hard bewijs waren onderbouwd. Nu heeft Bloomberg opnieuw een verhaal over Supermicro gepubliceerd en hoe de systemen van het bedrijf voor Chinese spionage zouden zijn gebruikt.

Zo zou het Pentagon in 2010 besmette Supermicro-systemen hebben ontdekt die informatie naar China stuurden. De backdoor zou in de BIOS van het systeem verborgen zijn. Daarnaast noemt Bloomberg een aanval op Intel dat via een besmette server zou zijn gecompromitteerd en dit in 2014 ontdekte. Als laatste wordt gewezen naar een waarschuwing van de FBI in 2015 over servers die van backdoors waren voorzien.

Bewijs voor het bestaan van de gemanipuleerde chips is niet gegeven. Net als met het verhaal in 2018 laat Supermicro ook nu weten dat de beschuldigingen ongefundeerd zijn. "Het verhaal van Bloomberg is een samenraapsel van onjuiste beschuldigingen die velen jaren teruggaan", aldus de computerfabrikant. Ook is Supermicro naar eigen zeggen nooit door de Amerikaanse overheid, partners of klanten over vermeende onderzoeken naar backdoors benaderd.

Naar aanleiding van het verhaal in 2018 startte Supermicro een eigen onderzoek, maar ook dat leverde geen bewijs voor het bestaan van de malafide chips op. "Helaas blijft Bloomberg proberen om het valse en ontkrachtte verhaal uit 2018 nieuw leven in te blazen", stelt Supermicro.